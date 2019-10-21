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В рязанской больнице спасли подростка, проглотившего вилку. Об этом сообщил
17-летняя пациентка рассказала, что столовый прибор проглотила случайно. Она провела в больнице неделю после операции, которую провели экстренно.
«Чтобы принять решение о тактике ведения пациента, девочке сделали снимок на рентгент-аппарате, — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева, — Чаще всего инородные тела извлекает врач-эндоскопист. Делается это через естественные отверстия и занимает несколько минут. Но этот случай оказался более сложным».
Снимок показал, что в желудке вилка располагалась зубцами вверх.
«Тянуть вилку из желудка вверх эндоскопическим сачком оказалось невозможным, острые зубцы могли повредить ткани внутренних органов, поэтому приняли решение оперировать. Через небольшие разрезы на животе ввели инструменты, захватили вилку внутри желудка и извлекли," — прокомментировал и.о. заведующего хирургическим отделением Олег Ларькин.
Теперь вилку отправят в коллекцию инородных тел, которые достают эндоскописты у детей.
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