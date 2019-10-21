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14:57, 21 октября 2019 195
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В кемеровском доме престарелых мужчину без ног оставили голым на полу

В кемеровском доме престарелых мужчину без ног оставили голым на полу

В кемеровском доме престарелых пожилого мужчину без ног оставили голым на полу. Фото произошедшего появились в соцсети, пишет портал vse42.ru.

На фотографиях видно пациента, лежащего обнаженным, а также аварийные выходы, которые заблокированы кроватью.

«Следственный комитет начал доследственную проверку по выявленному СМИ материалу о частном приюте для престарелых. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

По данным канала readovka.ru, в приюте произошедшее объяснили тем, что инвалид страдает старческой деменцией и его нельзя оставлять на кровати не зафиксированным, так как он будет крутиться, на пол инвалида положили для его безопасности.


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