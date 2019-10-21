В кемеровском доме престарелых мужчину без ног оставили голым на полу

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В кемеровском доме престарелых пожилого мужчину без ног оставили голым на полу. Фото произошедшего появились в соцсети, пишет портал
На фотографиях видно пациента, лежащего обнаженным, а также аварийные выходы, которые заблокированы кроватью.
«Следственный комитет начал доследственную проверку по выявленному СМИ материалу о частном приюте для престарелых. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
По данным канала
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