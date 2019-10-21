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В ДТП на улице Циолковского пострадали трое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Вечером в пятницу, 18 октября, на улице Циолковского 46-летний рязанец на Renault поворачивал налево и врезался в Kia под управлением 24-летнего рыбновца.
После столкновения Kia
В аварии пострадали водители и 32-летний пассажир из Renault.
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