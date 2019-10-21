Упавший в Приокском столб восстановили

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Столб, упавший на улице Молодежной, восстановили в понедельник, 21 октября. Об этом сообщили в горадминистрации.
Там отметили, что электрические провода уже подвели.
«Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются, к концу дня планируют завершить», — рассказали в мэрии.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, столб
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