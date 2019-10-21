У касимовца, незаконно рубившего деревья, нашли почти килограмм марихуаны

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В Касимове задержали 28-летнего местного жителя, которого ранее судили за кражи. Об этом сообщила
Оперативники узнали, что мужчина часто ходит в поля у поселка Залесный. Оказалось, что он обнаружил там заросли дикорастущей конопли и делал из нее наркотики. В тайнике подозреваемого обнаружили 840 граммов марихуаны.
Кроме того, во время обыска около дома касимовца нашли сосну, которую, судя по следам, он незаконно срубил в местном лесничестве.
В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 2 статьи 260 УК и части 2 статьи 228 УК.
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