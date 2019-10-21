СМИ сообщили о сбое при запуске ракеты на подлодке «Рязань» во время учений

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Нештатная ситуация произошла на учениях «Гром-2019″. Об этом пишут «
Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» должен был осуществить два пуска межконтинентальной баллистической ракеты. Первый осуществили 17 октября. Вторая ракета не вышла из пусковой установки.
В итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, пишет издание.
По данным газеты, причиной инцидента мог стать отказ ряда систем подлодки, отвечающих за команду о пуске.
Точные причины установит специальная комиссия, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.
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