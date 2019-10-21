Смертельная авария с пьяным полицейским и эвакуация «Барса на Московском». Обзор главных новостей выходных, 19-20 октября

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Завершились очередные выходные октября. Вспомним главные события минувшего уикенда в Рязани.
Об авариях. На трассе М5 под Рязанью произошло серьезное
Столкновение попало на
В воскресенье, 20 октября, около «Водоканала» насмерть
О других происшествиях. В Рязани
В центре Рязани серьезный
Со строящегося музея Рязанского кремля начала сыпаться штукатурка. Музей планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2020 года. Сроки сдачи комплекса
В Солотче
В субботу, 19 октября, Николай Любимов вышел на общегородской субботник. Губернатор отметил, что для каждого человека чистота начинается с себя. В уборке также поучаствовала мэр Рязани Елена Сорокина и ее заместители.
Субботник
Рязанские полицейские устроили
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