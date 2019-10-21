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8:18, 21 октября 2019 69
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Смертельная авария с пьяным полицейским и эвакуация «Барса на Московском». Обзор главных новостей выходных, 19-20 октября

Смертельная авария с пьяным полицейским и эвакуация «Барса на Московском». Обзор главных новостей выходных, 19-20 октября

Завершились очередные выходные октября. Вспомним главные события минувшего уикенда в Рязани.

Об авариях. На трассе М5 под Рязанью произошло серьезное ДТП с фурой.

Столкновение попало на видео. Позже выяснилось, что машина перевернулась из-за взорвавшейся покрышки

В воскресенье, 20 октября, около «Водоканала» насмерть сбили мужчину. Выяснилось, что аварию устроил пьяный полицейский. В пресс-службе регионального УМВД информацию подтвердили.

О других происшествиях. В Рязани эвакуировали «Барс на Московском». В МЧС рассказали о причинах эвакуации. После нескольких часов поситетелей и сотрудников пустили в ТЦ.

В центре Рязани серьезный произошел пожар. Дым распространился по центру города. Позже выяснилось, что на улице Полевой загорелся заброшенный дом.

Со строящегося музея Рязанского кремля начала сыпаться штукатурка. Музей планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2020 года. Сроки сдачи комплекса срывались несколько раз.

В Солотче устроят благотворительный концерт в помощь больному раком мальчику.

В субботу, 19 октября, Николай Любимов вышел на общегородской субботник. Губернатор отметил, что для каждого человека чистота начинается с себя. В уборке также поучаствовала мэр Рязани Елена Сорокина и ее заместители.

Субботник прошел на 12 территориях. Любимов рассказал о планах по ремонту рязанских дорог. Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час.

Рязанские полицейские устроили погоню за водителем.


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