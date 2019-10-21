Рязанцев попросили высказать мнение об установке памятника Альберту Слюсарю

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Мэрия открыла опрос об установке памятника Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту и почетному гражданину Рязани Альберту Слюсарю. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Мнение рязанцы могут высказать в разделе «
Горожанам предложили выбрать из варианов:
Опрос продлится с 21 по 29 октября 2019 года.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.