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12:09, 21 октября 2019 179
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Появились фото с места пожара в Сасовском районе, где пострадали три человека

Появились фото с места пожара в Сасовском районе, где пострадали три человека

Фото: Издательство «Пресса»

Появились фото с места пожара в Сасовском районе, где пострадали три человека. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В пятницу, 18 октября, в селе Шурмашь загорелся строительный вагончик. На тушение выезжали один расчет и трое спасателей. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров.

В результате происшествия пострадали двое мужчин 1993 и 1977 года рождения и 46-летняя женщина. Их с ожогами госпитализировали.

По словам очевидцев, вечером к мужчине, работающему на очистке леса, пришла сожительница с сыном. Они начали разжигать печку и плеснули жидкость, но в ней были угли, из-за чего вспыхнул огонь.

Рабочий успел выпрыгнуть из вагончика, а женщину вынес сын.

«Пострадавших мужчину и женщину отправили в Рязань в ОКБ службой медицины катастроф в субботу, 19 октября. Сын 1993 года рождения находится в травматологическом отделении сасовской больницы. Ожоги небольшие, состояние удовлетворительное», — отметила и.о. главврача больницы Юлия Колчева.


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