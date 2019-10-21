RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Появились фото с места пожара в Сасовском районе, где пострадали три человека. Об этом сообщило издательство «
В пятницу, 18 октября, в селе Шурмашь загорелся строительный вагончик. На тушение выезжали один расчет и трое спасателей. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров.
В результате происшествия пострадали двое мужчин 1993 и 1977 года рождения и 46-летняя женщина. Их с ожогами госпитализировали.
По словам очевидцев, вечером к мужчине, работающему на очистке леса, пришла сожительница с сыном. Они начали разжигать печку и плеснули жидкость, но в ней были угли, из-за чего вспыхнул огонь.
Рабочий успел выпрыгнуть из вагончика, а женщину вынес сын.
«Пострадавших мужчину и женщину отправили в Рязань в ОКБ службой медицины катастроф в субботу, 19 октября. Сын 1993 года рождения находится в травматологическом отделении сасовской больницы. Ожоги небольшие, состояние удовлетворительное», — отметила и.о. главврача больницы Юлия Колчева.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка заявила, что во время эвакуации в «Барсе» детей оставили в кинотеатре. В магазине это опровергли
|
cледующая новость →После столкновения с «Маздой» в Клепиковском районе перевернулся грузовик
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.