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14:55, 21 октября 2019 243
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Полиция рассказала подробности ДТП с двумя грузовиками под Рыбным

Полиция рассказала подробности ДТП с двумя грузовиками под Рыбным

В ДТП с двумя грузовиками в Рыбновском районе пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла около 8:20 в Рыбновском районе на 169-м километре автодороги М5. По предварительной информации, 29-летний рязанец за рулем грузовика МАН не справился с управлением и столкнулся с фургоном под управлением 39-летнего жителя Московской области.

В ДТП пострадал водитель автомобиля МАН. С травмами его доставили в больницу.


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