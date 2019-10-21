Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:24, 21 октября 2019 166
 0    0

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 20 тонн картофеля

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 20 тонн картофеля

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 20 тонн картофеля. В субботу, 19 октября, 244 производителя торговали на 356 местах, сообщил сайт регионального правительства.

Всего у них купили:

  • 20 тонн картофеля;
  • 15 тонн молока и молочных продуктов;
  • 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 7 тонн груш и яблок;
  • 6 тонн овощей;
  • 3 тонны живой рыбы;
  • 1 тонну меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 26 октября в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 533
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 5 345
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 979
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 2 130
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 4 623
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
Все новости
Форум