В Рязани погиб 88-летний мужчина, выпавший из окна

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В Рязани 88-летний мужчина выпал из окна. При поступлении в больницу он скончался, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Инцидент произошел в понедельник, 21 октября.
Пенсионер выпал из окна третьего этажа дома №9 корпус 1 по улице Тимуровцев.
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