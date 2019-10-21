На рязанском вокзале задержали мужчину с наркотиками

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На вокзале «Рязань-1» задержали 27-летнего жителя Скопина с наркотиками. Об этом сообщили в рязанском линейном отделе МВД России.
Наркотики помогла найти служебная собака транспортной полиции. Во время досмотра у мужчины изъяли 1,04 грамма синтетики.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.