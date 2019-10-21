RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На перекрестке около «Ленты» в Кальном изменили работу светофора. Теперь движение для всех пешеходов разрешено тогда, когда «красный» горит для всего транспорта.
В воскресенье, 20 октября, в
«Теперь мы спокойны за наших детей!» — написал мужчина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Рязань-ВДВ» разгромила «Енисей» и вернулась в тройку
|
cледующая новость →В Рязани гипермаркет «Оби» оштрафовали за нарушения
Специалисты ответили на вопросы потребителей.