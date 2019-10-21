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16:16, 21 октября 2019 269

На одном из строящихся домов в Рязани снова появился смайлик

На одном из строящихся домов в Рязани снова появился смайлик

«Капитал — строитель жилья!» снова зажег смайлик на одном из своих домов в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе.

«В квартале строятся еще два дома, в которых можно успеть купить квартиру по выгодной цене. «Капитал — строитель жилья! строит современные СМАРТ 2.0 дома, где все продумано до мелочей», — рассказали в компании.

В 2019 году «Капитал» достроит еще несколько домов:

  • ЖК «Яркий» на улице Зубковой;
  • СМАРТ дом на улице Гоголя;
  • вторая очередь строительства в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе;
  • СМАРТ квартал «Лето» (вторая очередь строительства).
  • СМАРТ дом в квартале Бульвар оптимистов.

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