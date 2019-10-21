На одном из строящихся домов в Рязани снова появился смайлик

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«В квартале строятся еще два дома, в которых можно успеть купить квартиру по выгодной цене. «Капитал — строитель жилья! строит современные СМАРТ 2.0 дома, где все продумано до мелочей», — рассказали в компании.
В 2019 году «Капитал» достроит еще несколько домов:
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