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10:36, 21 октября 2019 188
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Эксперы назвали лучший черный чай

Эксперы назвали лучший черный чай

Эксперты «Росконтроля» проверили черный чай. Всего исследовали образцы семи брендов: «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston. «Альманах», Lipton и Beta Tea. Об этом пишет «Лента.ру».

При проверке оценивали чай по более чем 50 параметрам, в том числе доле кофеина и танина, а также наличию пестицидов и токсичных элементов. Образцы покупали в обычных магазинах, а не со складов.

Вкус чая «Крепкие традиции» оценили как недостаточно терпкий. Также в образце были обнаружены грубые черешки. Было выявлено, что чай относится не к заявленному высшему сорту, а ко второму.

Образец марки Lipton оказался не крупнолистовым, как заявлено на упаковке. Также чай не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям — недостаточно ровный, скрученный, с большим количеством черешков.

Лучшие результаты по содержанию танина показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

По итогам исследования все образцы признали безопасными для здоровья.


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