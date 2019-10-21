Эксперы назвали лучший черный чай

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Эксперты «Росконтроля» проверили черный чай. Всего исследовали образцы семи брендов: «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston. «Альманах», Lipton и Beta Tea. Об этом пишет «
При проверке оценивали чай по более чем 50 параметрам, в том числе доле кофеина и танина, а также наличию пестицидов и токсичных элементов. Образцы покупали в обычных магазинах, а не со складов.
Вкус чая «Крепкие традиции» оценили как недостаточно терпкий. Также в образце были обнаружены грубые черешки. Было выявлено, что чай относится не к заявленному высшему сорту, а ко второму.
Образец марки Lipton оказался не крупнолистовым, как заявлено на упаковке. Также чай не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям — недостаточно ровный, скрученный, с большим количеством черешков.
Лучшие результаты по содержанию танина показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
По итогам исследования все образцы признали безопасными для здоровья.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.