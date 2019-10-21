Дождь и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник

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В ночь на вторник, 22 октября, в Рязанской области пойдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +10, +15 градусов.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.