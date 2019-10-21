Депутаты владимирского заксобрания предложили расширить возможности «медицинской» ипотеки

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На октябрьском заседании владимирского парламента обсудили внесение изменений в действующий региональный закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан, который называют законом о «медицинской» ипотеке.
Депутаты приняли закон в первом чтении. Новая редакция расширяет число потенциальных получателей льготного кредита, а сами меры соцподдержки делает более существенными.
Так, субсидия на уплату первоначального взноса увеличивается с 20% до 30% (предельная сумма возрастает с 350 до 500 тысяч рублей), при этом расходы по банковским процентам, если они не превышают 10 тысяч в месяц, могут быть покрыты полностью.
Также отменяется обязательная прописка, но срок «отработки» увеличивается с 5 до 7 лет. При этом менять место работы в течение этого времени не запрещается: главное — оставаться сотрудником госучреждениях здравоохранения Владимирской области.
Во время обсуждения законопроекта выступавшие обратили внимание на то, что документ важен для области, но всех проблем не решит. По их словам, нездоровую обстановку в коллективах провоцируют «сомнительные решения о смене руководства в ряде медицинских учреждений области».
«Такая политика может разрушить уже сложившиеся, стабильные и высокопрофессиональные врачебные коллективы», — отметил председатель «социального» комитета Сергей Бирюков.
«Увольнения руководителей, много лет отдавших медицине, уважаемых в профессиональной среде, просто так, без серьезных оснований вызывают удивление и растерянность у сотрудников. Люди чувствуют себя неуверенно, некоторые увольняются, не сработавшись с новой администрацией. Это очень щепетильная, чувствительная тема. Я надеюсь, что впредь при принятии подобных кадровых решений мнение трудовых коллективов будет учитываться», — поддержал коллег спикер облпарламента Владимир Киселев.
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