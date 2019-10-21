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8:12, 21 октября 2019 91
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Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26

Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26

Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

«Обратились еще десять человек. Пять человек доставлены в стационар Курагинской районной больницы, у них легкие травмы. Еще пять госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу, там тоже нет угрозы жизни», — сказали в министерстве.

Ранее медики прогнозировали вторую волну обращений. «Еще будут обращаться люди — те, кто сгоряча не почувствовал, что переохладился, ушибся», — отмечали в Минздраве.

Напомним, в ночь на субботу, 19 октября, у поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушились две дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Их прорвала волна грязи и камней высотой четыре-пять метров. В поселке затопило два общежития, погибли 15 человек. О еще пяти пока ничего неизвестно.

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в России после ЧП.

Фото Mash


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