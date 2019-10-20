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В Волгограде тело сотрудницы детсада нашли в подвале заброшенной дачи. Об этом сообщила
Несколько дней назад в полицию с заявлением обратилась дочь помощницы заведующей детским садом о том, что ее мать пропала.
По данным пресс-службы, женщина не вышла на работу 16 октября и ее коллеги пытались дозвониться ей по телефону, но ответил незнакомый мужской голос, который пытался изобразить женский и сообщил, что находится на больничном.
Мужчину задержали. Он признался и показал место, куда спрятал тело. Со слов задержанного причиной расправы стал конфликт из-за денег — потерпевшая часто давала деньги злоумышленнику и «одаривала дорогостоящими подарками».
«Убитая была обнаружена в подвале заброшенного дома в дачном массиве Краснооктябрьского района. Согласно заключению экспертов, ее смерть наступила от механической асфиксии», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что следователи задержали фигуранта с билетами на автобус, он хотел уехать из страны.
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