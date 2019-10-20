В понедельник в Рязанской области потеплеет до +19 градусов

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В понедельник, 21 октября, в Рязанской области потеплеет до +19 градусов. Прогноз опубликовали на
Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +14, +19.
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