В Окском заповеднике вырастили 12 журавлят

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В питомнике в Рязанской области выросли 12 журавлят: семь стершат, два птенца японских журавлей, два серых и один гибрид серого журавля и стерха. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.
«В семье серых журавлей выросли двойняшки — самочки Дарина и Авдотья. Как только они окрепли и научились летать, их выпустили на природу. Птиц вывезли на поля. Благодаря специальным передатчикам, закрепленным на ногах „выпускников“, ученые надеются проследить их дальнейшую судьбу», — говорится в сообщении.
Остальных птиц объединят в группы и к концу осени выпустят на отдельную территорию, «чтобы научиться самостоятельности».
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