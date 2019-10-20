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20:09, 20 октября 2019 200
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В Окском заповеднике вырастили 12 журавлят

В Окском заповеднике вырастили 12 журавлят

В питомнике в Рязанской области выросли 12 журавлят: семь стершат, два птенца японских журавлей, два серых и один гибрид серого журавля и стерха. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.

«В семье серых журавлей выросли двойняшки — самочки Дарина и Авдотья. Как только они окрепли и научились летать, их выпустили на природу. Птиц вывезли на поля. Благодаря специальным передатчикам, закрепленным на ногах „выпускников“, ученые надеются проследить их дальнейшую судьбу», — говорится в сообщении.

Остальных птиц объединят в группы и к концу осени выпустят на отдельную территорию, «чтобы научиться самостоятельности».


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