Теплый октябрь. Прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю

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Фото: Pixabay.com
Гидромецтентр
Днем в понедельник, 21 октября, ожидается до +16 градусов. Во вторник будет на два градуса прохладнее. Согласно прогнозу в среду до +15 градусов, в четверг до +12. В пятницу потеплеет на пару градусов.
По ночам +7, +9 градусов.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.