Синоптики назвали причину аномально теплой погоды в центре России

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Фото: Pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой погоды в центре России. По его словам, подобную ситуацию вызвал антициклон, пишет «
Вильфанд уточнил, что в ЦФО идет потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. До вторника дневные температуры будут выше нормы на семь-восемь градусов (до +11,+16 градусов).
Как отметил синоптик, устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. По его мнению, эта аномалия связана с глобальным потеплением климата.
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