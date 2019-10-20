Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:59, 20 октября 2019 115
 0    0

Синоптики назвали причину аномально теплой погоды в центре России

Синоптики назвали причину аномально теплой погоды в центре России

Фото: Pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой погоды в центре России. По его словам, подобную ситуацию вызвал антициклон, пишет «Российская газета».

Вильфанд уточнил, что в ЦФО идет потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. До вторника дневные температуры будут выше нормы на семь-восемь градусов (до +11,+16 градусов).

Как отметил синоптик, устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. По его мнению, эта аномалия связана с глобальным потеплением климата.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Специалисты ответили на вопросы потребителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 297
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 5 156
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 842
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 983
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 3 681
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум