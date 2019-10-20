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12:13, 20 октября 2019 121
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Рязанцы убрали мусор в парке у кремля

Рязанцы убрали мусор в парке у кремля

Фото: Рязанская епархия

В субботу, 19 октября, рязанцы очистили парк у кремля. Об этом сообщил сайт епархии.

Несколько десятков человек, среди которых были священники и студенты духовной семинарии, вырубили и вывезли кусты, собрали скопившийся мусор.

«Территория парка „Переяславль“ у рязанского кремля была одной из самых трудных для уборки. Долгое время эта местность была заброшена», — отметили в епархии.

После уборки для участников субботника устроили чаепитие с продукцией епархиальной пекарни.

Напомним, субботник прошел на 12 территориях. На уборку вместе с горожанами выли мэр Елена Сорокина и губернатор Николай Любимов.


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