Рязанцы убрали мусор в парке у кремля

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Фото: Рязанская епархия
В субботу, 19 октября, рязанцы очистили парк у кремля. Об этом
Несколько десятков человек, среди которых были священники и студенты духовной семинарии, вырубили и вывезли кусты, собрали скопившийся мусор.
«Территория парка „Переяславль“ у рязанского кремля была одной из самых трудных для уборки. Долгое время эта местность была заброшена», — отметили в епархии.
После уборки для участников субботника устроили чаепитие с продукцией епархиальной пекарни.
Напомним, субботник прошел на 12 территориях. На уборку вместе с горожанами выли
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.