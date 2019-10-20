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9:34, 20 октября 2019 123
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Россиянам рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

Россиянам рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Россиянам рассказали, как выйти на пенсию раньше срока. Безработные граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться этим правом за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, пишет «Российская газета».

Людям нужно подтвердить отсутствие возможности найти работу. Следать это следует в центре занятости.

По данным на 1 июля, выплаты получали 23,5 тысячи россиян, которые не смогли найти работу. В Пенсионном фоне уточнили, что на следующий год на эти цели направят 4,4 миллиарда рублей, 2021 году — 5,6 миллиарда рублей, в 2022-м — 6,4 миллиарда рублей.

Напомним, с 2019 года в России постепенно повышается возраст выхода на пенсию. Для женщин он составляет 60 лет, для мужчин — 65.


© RZN.info

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