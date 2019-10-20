Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае

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Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России после трагедии в Красноярском крае, передает
Ведомство также начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем месторождении произошло ЧП.
Напомним, в ночь на субботу, 19 октября, у поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба
Их прорвала
В поселке затопило два общежития, погибли 15 человек. О еще пяти пока ничего неизвестно.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.