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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре в Спасском районе погиб мужчина 1954 года рождения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.
В воскресенье, 20 октября, в 1:45 загорелся дом в селе Каменка. На место выезжали два расчета.
Причину пожара устанавливают.
Ранее сообщалось, что на пожаре под Рязанью
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.