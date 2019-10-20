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На пожаре под Рязанью пострадал человек. Об этом
Дом в садоводческом товариществе «Станкостроитель» в поселке Мурмино загорелся в субботу, 19 октября. Пожарных вызвали в 12:33. На место выезжали девять человек на трех машинах.
Причину пожара устанавливают.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.