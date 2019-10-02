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11:18, 2 октября 2019 139
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Жительница Владимирской области украла золотые украшения у гостьи

Жительница Владимирской области украла золотые украшения у гостьи

Фото: Pixabay.com

Жительница Владимирской области украла золотые украшения у гостьи. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевшая гостила у подруги. Она выронила из сумки шкатулку с золотыми украшениями и не заметила, как оставила пару колец и сережку. Хозяйка нашла их во время уборки и сдала в ломбард за 12 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила.

На женщину завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Она находится под подпиской о невыезде.


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