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Фото: Pixabay.com
Жительница Владимирской области украла золотые украшения у гостьи. Об этом
Потерпевшая гостила у подруги. Она выронила из сумки шкатулку с золотыми украшениями и не заметила, как оставила пару колец и сережку. Хозяйка нашла их во время уборки и сдала в ломбард за 12 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила.
На женщину завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Она находится под подпиской о невыезде.
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