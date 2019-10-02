WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

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С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). Об этом сообщил
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8.
«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», — говорится в сообщении.
Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.
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