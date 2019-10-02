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14:07, 2 октября 2019 121
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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). Об этом сообщил РБК.

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», — говорится в сообщении.

Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.


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