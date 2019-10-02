Восемь воронежских дворов отремонтировали почти за 33 миллиона

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Восемь воронежских дворов отремонтировали за 32,8 миллиона рублей. Благоустрйоство провели в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа на 2018 — 2022 годы»,
Во дворах в Центральном районе города отремонтировали асфальт, тротуары, установили детские и спортивные площадки, скамейки и урны, а также сделали освещение.
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», руководитель управы района Инна Шеина рассказала, что одно из условий программы — участие в благоустройстве жителей. По ее словам, чаще всего горожане сажают цветы, деревья и кустарники.
Жильцам домов, чьи дворы отремонтировали в этом году, предоставят более сотни растений. Они высадят их в октябре.
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.