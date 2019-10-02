Воронежская предпринимательница пожаловалась депутату Госдумы на устроивших бардак у ее магазина застройщиков

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Воронежская предпринимательница пожаловалась депутату Госдумы, заместителю секретаря Генсовета «Единой России» Евгению Ревенко на застройщиков, устроивших бардак у ее магазина. Об этом
Женщина рассказала, что более десяти лет владеет магазином, который оказался в зоне застройки.
«Вокруг магазина все перекопали, убрали клумбы, разрушили дорожки», — возмущается она.
Горожанка не смогла договориться с застройщиками и представителями районных властей.
Ревенко проконсультировался с чиновниками от управы, где расположен магазин, о возможных вариантах благоустройства. Парламентарий попросил руководство Торгово-промышленной палаты области подключиться к этому вопросу.
Депутат намерен контролировать ситуацию.
Фото с
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