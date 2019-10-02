Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:11, 2 октября 2019 51
 0    0

Воронежцу, насмерть сбившему пару подростков, вынесли приговор

Воронежцу, насмерть сбившему пару подростков, вынесли приговор

Воронежцу, насмерть сбившему пару подростков, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМДВ.

В середине июня прошлого года между селами Новая Усмань и Рыкань мужчина на грузовой «ГАЗели» начал разворачивать и не уступил дорогу мотоциклу, которые ехал по «встречке». 15-летний водитель Suzuki погиб на месте, его ровесница-пассажирка умерла в больнице.

Водитель «ГАЗели» признал свою вину и возместил семье погибшей девочки ущерб.

Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и обязал выплатить матери и отцу погибшего школьника 250 тысяч рублей материального ущерба и миллион рублей моральной компенсации.

Фото с сайта воронежского УМВД


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 15 145
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 341
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:40, 26 сентября 2019 4 065
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 4
14:44, 26 сентября 2019 5 444
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 043
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум