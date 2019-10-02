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Воронежцу, насмерть сбившему пару подростков, вынесли приговор. Об этом
В середине июня прошлого года между селами Новая Усмань и Рыкань мужчина на грузовой «ГАЗели» начал разворачивать и не уступил дорогу мотоциклу, которые ехал по «встречке». 15-летний водитель Suzuki погиб на месте, его ровесница-пассажирка умерла в больнице.
Водитель «ГАЗели» признал свою вину и возместил семье погибшей девочки ущерб.
Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и обязал выплатить матери и отцу погибшего школьника 250 тысяч рублей материального ущерба и миллион рублей моральной компенсации.
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