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17:25, 2 октября 2019 50
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Во Владимире осудят мужчину, который убил приятеля и сжег его тело

Во Владимире осудят мужчину, который убил приятеля и сжег его тело

Фото: Pixabay.com

Во Владимире осудят мужчину, который убил приятеля и сжег его тело. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Следователи установили, что 2 ноября 2018 года в Кольчугинском районе друзья ехали на машине и поругались. По словам обвиняемого, приятель хватал его за руль и мешал управлять машиной. В результате водитель ударил его локтем в шею.

«Несколько часов обвиняемый катался по городу, считая, как следует из его показаний, что приятель успокоился и крепко спит», — пояснили в следкоме.

Вечером обвиняемый обнаружил, что его 45-летний приятель мертв. Он вывез его тело в лес и поджег, а телефон забрал себе.

Личность погибшего установили при помощи современных криминалистических технологий. Обвиняемого арестовали в марте.

«Следователем в рамках дела проведены ситуационные, трассологические, почерковедческие экспертизы, исследования ДНК, собраны и закреплены иные доказательства», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Кольчугинского района по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 1 статьи 158 УК («Кража») передали в суд. Интересы погибшего на следствии и в суде представляет его 19-летний сын.


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