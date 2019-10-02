Во Владимире нашли некачественный раствор для уколов

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Фото: Pixabay.com
Во Владимире нашли некачественный «Кальция хлорид 10% раствор для инъекций». Проверка показала, что в нем превышена массовая доля кальция хлорида,
Препарат (серия 28, срок годности 07.2020) выпустил «Торговый дом «БиАгро». После проверки продажу указанной серии приостановили.
Тех, кто найдет некачественный раствор, просят позвонить по телефону:
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.