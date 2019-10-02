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Фото: Pixabay.com
Во Владимире экс-полицейский за взятки «крышевал» игорный бизнес. Об этом
В прошлом году старший оперуперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД по Владимиру познакомился с мужчиной, незаконно устанавливавшим игровое оборудование в магазинах. Полицейский предложил ему покровительство. За 60 тысяч рублей он предупреждал о возможных рейдах оперативников, помогал владельцу незаконного бизнеса уйти от ответственности и вернуть изъятое оборудование.
На 32-летнего мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК («Получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия»). Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
Владимирца уволили из полиции за «порочащий проступок».
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