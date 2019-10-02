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Фото: Pixabay.com
Во Владимире алкоголика осудили за развращение шестилетней девочки. Об этом
Суд установил, что 6 октября прошлого года мужчину вместе с супругой пригласили на юбилей. Через некоторое время после застолья он ушел спать в другую комнату.
«В комнате он увидел шестилетнюю девочку, воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил в отношении малолетней противоправные действия, — рассказали в следкоме. — Хозяйка квартиры заподозрила неладное и уличила гостя в содеянном».
Экспертизы показали, что мужчина вменяемый. У него есть выявили «органическое расстройство личности на фоне алкогольной зависимости».
58-летнего владимирца признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней») и приговорили к восьми годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.
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