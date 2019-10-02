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11:58, 2 октября 2019 63
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В Воронежской области пьяная многодетная мать угрожала сотруднице полиции лопатой

В Воронежской области пьяная многодетная мать угрожала сотруднице полиции лопатой

Фото: Pixabay.com

В Воронежской области пьяная многодетная мать угрожала инспектору по делам несовершеннолетних лопатой. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В мае инспектору по делам несовершеннолетних пришла в поселок Грибановский к состоящей на профилактическом учете многодетной семье. Во время проверки мать и ее любовник были пьяными. Как отметили следователи, дети выглядели неопрятно. Кроме того, в доме закончились продукты.

Сотрудник полиции объявила матери о необходимости отвезти детей в центр реабилитации.

«Женщина, недовольная законными действиями инспектора ПДН, замахнулась на нее лопатой и стала угрожать применением насилия», — рассказали в следкоме.

На 35-летнюю мать завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).


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