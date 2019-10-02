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16:35, 2 октября 2019 72
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В воронежском селе откроют детскую поликлинику за семь с половиной миллионов

В воронежском селе откроют детскую поликлинику за семь с половиной миллионов

Фото: Pixabay.com

В воронежском селе Репьевка откроют детскую поликлинику. На нее из областного бюджета выделили 7 миллионов 620 тысяч рублей в рамках региональной программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», сообщили в региональном отделении «Единой России».

Детскую поликлинику разместят в одноэтажной части здания между дневным стационаром и пищеблоком районной больницы.

Глава администрации района, секретарь местного отделения партии Роман Ефименко рассказал, что рабочие уже ремонтируют крышу. Также им надо сделать водопровод, отопление, канализацию и внутреннюю перепланировку. По словам Ефименко, в поликлинике будет два входа: для больных и для здоровых. Один из них оборудуют пандусом.

Для пациентов с повышенной температурой выделят кабинет-бокс. В здании будут кабинеты для прививок, УЗИ и приема узких специалистов (психиатра, невролога, гинеколога, окулиста, детских уролога и травматолога), а также помещение для детских колясок, гардеробная и комната для кормления. Отмечается, то записаться к врачу можно будет при помощи инфомата.

Ремонт планируют завершить до конца года.


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