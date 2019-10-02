В воронежском селе откроют детскую поликлинику за семь с половиной миллионов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В воронежском селе Репьевка откроют детскую поликлинику. На нее из областного бюджета выделили 7 миллионов 620 тысяч рублей в рамках региональной программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»,
Детскую поликлинику разместят в одноэтажной части здания между дневным стационаром и пищеблоком районной больницы.
Глава администрации района, секретарь местного отделения партии Роман Ефименко рассказал, что рабочие уже ремонтируют крышу. Также им надо сделать водопровод, отопление, канализацию и внутреннюю перепланировку. По словам Ефименко, в поликлинике будет два входа: для больных и для здоровых. Один из них оборудуют пандусом.
Для пациентов с повышенной температурой выделят кабинет-бокс. В здании будут кабинеты для прививок, УЗИ и приема узких специалистов (психиатра, невролога, гинеколога, окулиста, детских уролога и травматолога), а также помещение для детских колясок, гардеробная и комната для кормления. Отмечается, то записаться к врачу можно будет при помощи инфомата.
Ремонт планируют завершить до конца года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАвтоинспекторы предложили не штрафовать водителей в плохую погоду
|
cледующая новость →На учениях под Рязанью «потушили» крупный лесной пожар. Фото
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.