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В штате Коннектикут в США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 «Летающая крепость». Об этом в среду, 2 октября, со ссылкой на издание Hartford Courant передает
Как рассказали представители аэропорта Брэдли, инцидент произошел утром, на месте крушения разгорелся пожар.
Сообщается, что самолет потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. Есть пострадавшие, их число уточняется.
BREAKING video from D. McDonald of the fire at @Bradley_Airport. Stay with @NBCConnecticut on air and online as this story develops #nbcct pic.twitter.com/Mjwbns8Ab3— Kaitlyn McGrath (@KaitMcGrathNBC) October 2, 2019
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.