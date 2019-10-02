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22:10, 2 октября 2019 106
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В штате Коннектикут в США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 «Летающая крепость». Об этом в среду, 2 октября, со ссылкой на издание Hartford Courant передает РИА Новости.

Как рассказали представители аэропорта Брэдли, инцидент произошел утром, на месте крушения разгорелся пожар.

Сообщается, что самолет потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. Есть пострадавшие, их число уточняется.


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