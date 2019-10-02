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15:50, 2 октября 2019 149
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В Рязани подорожал бензин. Статистика

В Рязани подорожал бензин. Статистика

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани повысилась на три копейки — до 43,23 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 2 октября.

Цены на бензин за прошедшую неделю:

  • АИ-92 — 41,74 рубля (+1 копейка);
  • АИ-95 — 44,77 рубля (+4 копейки);
  • АИ-98 — 52,14 рубля (не изменилась).

Цена на дизельное топливо за неделю снизилась на три копейки — 45,08 рубля за литр.


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