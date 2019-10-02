В России выросло число курящих женщин

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Российские женщины стали больше курить. Об этом сообщил «
Антитабачная кампания в России оказала влияние на мужчин, и курение среди них снижается. А вот число курящих женщин выросло.
По словам представителя Минздрава, это может быть связано со смещением гендерных ролей или с эмансипацией. При этом точных причин эксперты назвать пока не могут.
«Эксперты обсуждают, с чем это может быть связано, со смещением ли гендерных ролей, с эмансипацией, еще с чем-то», — рассказал представитель Минздрава.
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.