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В Липецке завершился сезон фонтанов. Об этом
Во вторник, 1 октября, начали отключать и демонтировать фонтаны у ФОК «Пламя», на площадях Клименкова, Франценюка, Константиновой.
В ближайшие дни разберут большой и малый фонтаны на улице Ленина, у Комсомольского пруда, на площадях Мира, Театральной, а также у спорткомплекса «Звездный». Каскад Петровского спуска и светодинамический фонтан на площади Петра подготовят к зиме до 20 октября. Ожидается, что их закроют защитными кожухами.
«В этом году фонтаны не раз становились объектами действий вандалов», — отметили в администрации.
Так, на большом фонтане на улице Ленина оторвали плиты парапета, на электрощитовые будки и проходные шкафы фонтанов Комсомольского пруда, площадей Соборной, Театральной нарисовали граффити. В фонтан на площади Клименкова наливали моющее средство, а в чашу фонтана на площади Театральная бросили урну.
Фото с
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