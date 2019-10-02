В Кадоме провели фестиваль кадетов «Мальцы-удальцы»

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В среду, 28 сентября, в Кадоме провели третий фестиваль кадетов «Мальцы-удальцы». Ранее он дважды проходил в Михайловском районе.
На организацию фестиваля в 2019 году средства выделили из областного бюджета. Его поддержали областная и районная администрации, а также региональное министерство территорий и информационной политики.
Организаторами выступили областное отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья», региональное отделение ДОСААФ России в Рязанской области, общество «
В программе фестиваля были спортивные соревнования, состязания в умении владеть оружием, выступление казачьих коллективов, выставка творческих работ. «Кадеты и юнармейцы из Рязанской и Нижегородской областей, республики Мордовия подарили кадомчанам яркий, незабываемый праздник спорта и казачьей культуры», — отметили организаторы.
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