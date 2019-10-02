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В двух школьных столовых Пронского района нашли нарушения. Об этом сообщили на
В результате проверки выяснилось, что в школах не хватает посуды, плохо организовано питание учеников, в холодильнике нет термометра.
Прокуратура потребовала устранить нарушения. Составлены протоколы об административном правонарушении по статье ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.
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