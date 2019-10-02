В четверг во Владимирской области потеплеет до +19 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 3 октября, во Владимирской области потеплеет до +19 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +7,+12 градусов.
По данным синоптиков, ночью местами будет небольшой кратковременный дождь.
Ночью и утром местами туман. Днем без осадков.
Ветер ночью юго-западный, днём южный 5-10 метров в секунду.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.