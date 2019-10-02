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22:36, 2 октября 2019 33
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Участвовавшая в Великой Отечественной войне рязанка отметила столетие

Участвовавшая в Великой Отечественной войне рязанка отметила столетие

В среду, 2 октября, столетие отметила рязанка — участница Великой Отечественной войны — Вера Цветкова. С юбилеем именинницу поздравила замглавы администрации города Надежда Штевнина.

Она поблагодарила женщину за мирное небо, пожелала ей сил, крепкого здоровья, благополучия, а также вручила цветы и подарок от администрации города.

Справка

Вера Михайловна родилась 2 октября 1919 года в Новой Деревне Пителинского района, после школы работала в колхозе. В 19 лет уехала в Москву, работала швеей.

В 1941 году вернулась в деревню и вместе с двумя братьями и отцом добровольцем ушла на фронт работником кухни. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

После войны вышла замуж, родила двоих детей, в 35 лет овдовела.

Сейчас у юбилярши пятеро внуков и десять правнуков.


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