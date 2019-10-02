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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанин избил сторожа и увез украденный сейф на его велосипеде. Об этом
Разбойное нападение произошло в ночь на 29 сентября в северной части Тамбова. Полицейские по описанию внешности и записям камер видеонаблюдения нашли подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Тамбовского района, который прятался у знакомых.
Похищенный сейф оперативники нашли рядом с предприятием. Злоумышленник забрал из него пять тысяч рублей, которые успел потратить.
Молодого человека задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой»). Ранее тамбовчанина привлекали к ответственности за имущественные преступления.
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