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14:32, 2 октября 2019 99
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Тамбовчанин избил сторожа и увез украденный сейф на его велосипеде

Тамбовчанин избил сторожа и увез украденный сейф на его велосипеде

Фото: Pixabay.com

Тамбовчанин избил сторожа и увез украденный сейф на его велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Разбойное нападение произошло в ночь на 29 сентября в северной части Тамбова. Полицейские по описанию внешности и записям камер видеонаблюдения нашли подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Тамбовского района, который прятался у знакомых.

Похищенный сейф оперативники нашли рядом с предприятием. Злоумышленник забрал из него пять тысяч рублей, которые успел потратить.

Молодого человека задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой»). Ранее тамбовчанина привлекали к ответственности за имущественные преступления.


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