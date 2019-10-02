Студенческие отряды РГАТУ стали победителями всероссийского конкурса Минсельхоза

Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства России подвел итоги Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России за 2018 год.

Сводный механизированный отряд «Механик» рязанского агротехнологического университета получил диплом второй степени в номинации «Механизация», отряд «Зооветеринарный» занял третье место в номинации «Животноводство».

«Ежегодно на помощь труженикам села университет направляет механизированные, животноводческие, ветеринарные, агроэкологические, технологические, автодорожные и экономические отряды, информационно-консультационные бригады, — рассказали представители вуза. — В 2018 году бойцы сводного механизированного отряда отремонтировали 200 единиц сельскохозяйственной техники, подготовили 8800 га под посев озимых культур, с 7400 га убрали кормовые культуры и перевезли 7620 т кормов».

На уборке зерновых культур Иван Кабанов на комбайне «GohnDeere» в ЗАО «Победа» Захаровского района намолотил 6180 тонн зерна и вошел в число «Лучших комбайнеров Рязанской области».

Бойцы зооветеринарного отряда работали ветфельдшерами, операторами машинного доения, помощниками ветврачей, бригадиров молочно-товарных ферм и зоотехников, лаборантами по определению качества молока.

Студенты проводили клинический осмотр сельскохозяйственных животных и лечебные мероприятия, племенной и зоотехнический учет, обслужили более 32 000 голов скота, надоили 410 т молока.

«Круглый год бойцы ветеринарно-фельдшерского отряда"Преданность», созданного на ФДП и СПО, помогают безнадзорным животным, находящимся на передержках в зоозащитных организациях НП «Помощь бездомным животным „Лучшие друзья“ и МБУ „Городская служба по контролю за безнадзорными животными“ Рязани», — говорится в сообщении.

Благоустройством заповедных территорий, ландшафтным дизайном занимались агроэкологические отряды. Будущие специалисты лесной отрасли из отряда «Лесовод» занимались восстановлением ценных лесных культур, проводили лесопатологический мониторинг и профилактические работы по охране лесов от пожаров.

Оказание практической помощи молокоперерабатывающим предприятиям, мясокомбинатам и хлебозаводам региона входило в задачу бойцов технологических отрядов.

Специализированный отряд «Экономист» участвовал в экономической деятельности предприятий АПК Рязанской области.

В районах области работала информационно-консультационная бригада по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности населения о возможностях самореализации на сельских территориях, которая провела 13 мероприятий в районах области, в них участвовали более 500 жителей сел.

Участники отряда «Автомобилист» проводили регламентные работы по поддержанию подвижного состава в исправном состоянии, обслужили свыше 300 автомобилей. В отряде «Строитель» студенты занимались обустройством прилегающих к дорогам территорий, монтажом дорожных знаков и оградительных систем, укладкой и ремонтом пешеходных дорожек, парковок в районах Рязанской области.

«На сегодняшний день одной из форм участия студентов в современном движении студенческих отрядов стало добровольческое движение. Такими в университете являются отряд „Звездный РГАТУ“, социальный отряда „Анапа“, волонтерский отряд „Енот“ и „Преданность“, волонтерский корпус „Активист“. Сегодня завершается третий трудовой семестр юбилейного для университета 2019 года. Надеемся, что и в этот раз наша молодежь не подведет родной университет!» — заключили в пресс-службе вуза.